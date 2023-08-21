Знающий садовод дал полезные советы по делению многолетних растений на дачном участке

19:17 2023-08-21

Рассказываем основные моменты, которые нельзя упускать при разделении многолетников. Берем на заметку, чтобы не делать ошибок.

Многолетние травянистые растения нужно время от времени омолаживать путем разделения. Астры, хризантемы, лилейники разделяем раз в 3-5 лет.

Фиалки, примулы нужно делить чаще. Хостам деление требуется раз в 10 лет.

Понять, что растение уже надо делить, можно по таким признакам: центр куста редеет, новые побеги не появляются, листья тоже. Цветение скудное и идет только с краю.

Делим многолетники по весне. За лето растения успеют пустить корни. Начинаем до того, как образуется пышная зелень.

За день до процедуры делаем хороший полив. Разделяем кустики в прохладную погоду без солнца.

Разбиваем растение на 2-3 части, у каждой должна быть хорошая корневая система и 2-3 почки возобновления. После этого высаживаем растения на новые места.

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