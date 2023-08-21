Дачник со стажем рассказал, каким должен быть правильный полив огурцов в теплице

В хмурую погоду без солнца можно поливать огцры в теплице раз в неделю. В жару поливаем до 5-7 раз в неделю.

Молодым огурцам и рассаде обильные поливы не нужны. На метр квадратный выливаем до 5 л воды. Когда растения цветут и образуют завязи, поливаем по 10 л на квадратный метр.

В период плодоношения увлажняем еще более обильно - до 15 л на метр квадратный.

В жару надо опрыскивать растения помимо поливов рано утром и поздно вечером.

Поливаем отстоявшейся водой, температура такая же, как в почве. Если у огурцов бурно растет зелень, завязей может не быть. Для решения проблемы иногда делаем паузу в поливах.