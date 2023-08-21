Муцениеце призналась, что ради стройности отказалась от кофе с молоком

Агата Муцениеце рассказала, что сейчас при росте 172 сантиметра весит 54 килограмма.

Артистка сообщила, что в какой-то момент ее вес "завис" и не хотел идти вниз.

Для знаменитости стало открытием, что латте, капучино и любой другой кофе с молоком плохо сказываются на фигуре.

Муцениеце призналась, что не отказывается от обеда, но долго может не есть с утра.

Шоколад и конфеты - не под запретом, но они должны быть съедены днем.

На ужин звезда экрана потребляет орехи или сухофрукты с чаем.