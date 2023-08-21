Огородный эксперт рассказал, как выращивать щавель в середине лета: молодое растение даст больше урожая

Щавель часто болеет ложной мучнистой росой, ржавчиной, серой гнилью. Листья обрабатывать нельзя, потому что именно они идут в пищу.

К четвертому году жизни посадки щавеля сильно повреждены заболеваниями. Больные растения в прохладную сырую погоду дадут очень плохой урожай.

Разумнее не оставлять щавель на четвертый год, а заводить молодые саженцы на новой грядке. Посевы можно сделать в июне или июле.

Можно растить щавель в полутени. Ему хватит 3 часов солнца в день. Перед посевом заранее поливаем почву обильно, где-то за сутки. Выращиваем в слабокислой почве.

Делаем 5 рядков с интервалами в 25 см. Высеваем на глубину в 1 см. Всходы прореживаем, оставляя на метре квадратном около 50 растений.