Кипелов сообщил, что собирает грибы для того, чтобы оставаться молодым и здоровым

Валерий Кипелов рассказал, что следит за своей формой.

Когда дома, делает упражнения с гантелями, когда на гастролях - растяжку минут на 40.

На даче же музыкант может за грибами часами ходить, что отлично сказывается на общем физическом состоянии.

Кипелов отметил, что каждый день проходит не менее 5 - 6 километров пешком, что позволяет ему в свои 65 лет оставаться в отличной форме.

Также Валерий обратил внимание, что не работает на износ, что позволяет ему не перегореть, сохранив любовь к музыке.