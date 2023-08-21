Катина и Спиридонов покрестили своего новорожденного сына Демьяна

Крещение сына исполнительницы Лены Катиной и предпринимателя Дмитрия Спиридонова Демьяна прошло накануне, о чем Лена Катина предпочла не распространяться.
Малыша покрестили в церкви святого праведного Иоанна Русского в Кунцеве.
Крещение сына исполнительницы Лены Катиной и предпринимателя Дмитрия Спиридонова Демьяна прошло накануне, о чем Лена Катина предпочла не распространяться.
Малыша покрестили в церкви святого праведного Иоанна Русского в Кунцеве.
На церемонию были только родные и близкие певицы и ее супруга.
Крестной Демьяна стала Ольга Кирова, которая выложила фото с крещения.
Примечательно, что после церемонии пара перестала скрывать лицо наследника. Счастливый отец тут же выложил в Сеть снимок с сыном на руках.
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