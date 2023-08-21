Катина и Спиридонов покрестили своего новорожденного сына Демьяна

На церемонию были только родные и близкие певицы и ее супруга.

Крестной Демьяна стала Ольга Кирова, которая выложила фото с крещения.

Примечательно, что после церемонии пара перестала скрывать лицо наследника. Счастливый отец тут же выложил в Сеть снимок с сыном на руках.