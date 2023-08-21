Катина и Спиридонов покрестили своего новорожденного сына Демьяна

20:23 2023-08-21

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов покрестили своего малыша Демьяна, перестав скрывать его лицо.

Крещение сына исполнительницы Лены Катиной и предпринимателя Дмитрия Спиридонова Демьяна прошло накануне, о чем Лена Катина предпочла не распространяться.

Малыша покрестили в церкви святого праведного Иоанна Русского в Кунцеве.

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    На церемонию были только родные и близкие певицы и ее супруга.

    Крестной Демьяна стала Ольга Кирова, которая выложила фото с крещения.

    Примечательно, что после церемонии пара перестала скрывать лицо наследника. Счастливый отец тут же выложил в Сеть снимок с сыном на руках.

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