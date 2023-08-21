Дженнифер Лопес и Бен Аффлек празднуют годовщину свадьбы

В 2000-х Дженнифер Лопес и Бен Аффлек встречались, но недолго.

Спустя 18 лет знаменитости возобновили отношения и дело закончилось на этот раз свадьбой.

54-летняя Лопес посвятила трогательный пост своему возлюбленному, заметив, что ей хочется петь, когда они вместе.

Заметим, что Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, с которой у него трое взрослых детей.

Лопес была замужем за исполнителем Марком Энтони, от которого родила двойняшек.