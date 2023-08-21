Огородник со стажем рассказал, откуда берутся огуречные пустоцветы и как с этим быть

Почему появляется много пустоцветов? Так бывает, если посеяли семена свежего урожая (предыдущего года). Также ситуация возможна при слишком загущенных посевах.

Другая причина - выращивание огурцов в затененных участках.

Чтобы было больше женских цветков с завязями, надо прищипывать макушку основного ствола над пятым/шестым листиком.

Если не успели, нужно прищипнуть, не обращая внимание на количество листьев. Тогда боковые плети будут расти активнее, именно на них чаще всего образуются женские цветки.

Можно ненадолго подсушить грунт. Эта мера усиливает формирование завязей. Следим в в это время за состоянием растений. Если они начинают вянуть, нужно снова делать полив и подкормку.

Под кусты добавляем питательный грунт. Ведь новым завязям необходимо качественное питание.

Убирая пустоцветы, вы не решите проблему. Обрывать мужские цветы не надо, ведь без них не будет оплодотворения завязей, которые просто пожелтеют и осыпятся.