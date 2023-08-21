Как вырастить второй урожай картофеля летом: советы бывалых огородников

Высаживаем картошку в июле, берем прошлогодние клубни, отбираем самые лучшие. Готовим ведро золы, ведро нитроаммофоски, перегной - в соответствии с посевной площадью.

Проделываем грядки-бороздки, туда всыпаем нитроаммофоску и раскладываем хорошо проросшую картошку. Посыпаем верхним слоем золу и перегной. Формируем грядки-насыпи.

Посадив в июле, соберем отменный урожай до холодов, даже если дождей в августе и сентябре будет мало.

Порой такие посадки дают еще больше вкусных клубней, чем при весенних посевах.