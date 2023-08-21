Том Круз больше не поклонник саентологии, которой увлекался с 1986 года

61-летний Том Круз более не увлечен саентологией (международное движение, часто характеризуемое как новое религиозное движение гностического типа), с которой познакомился благодаря его первой супруге Мими Роджерс, на которой был женат до 1990 года.

Актер дружил с руководителем культа Дэвидом Мицкевичем.

В 2006 году он был шафером на свадьбе Круза и его третьей жены, актрисы Кэти Холмс.

Напомним, что приверженцем саентологии актер был с 1986 года.