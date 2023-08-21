Отец покойной Жанны Фриске признался, что его не интересует личная жизнь Шепелева

21:59 2023-08-21

Владимир Копылов убежден, что у Дмитрия Шепелева нет больших заработков, как и таланта. Личная жизнь бывшего зятя мужчину не заботит, его волнует только его внук Платон.

Владимир Копылов считает, что Дмитрий Шепелев не возит Платона на отдых, так как у него нет больших заработков.

Отец Жанны Фриске утверждает, что после кончины дочери ведущий поснимал все средства с ее счетов и даже хотел продать половину квартиры покойной певицы, но ее родители не допустили этого.

Копылов отметил, что только эта жилплощадь осталась сыну от матери.

Владимир боится бороться за право видеть внука через суд, боясь навредить мальчику, но не теряет надежды, что однажды Платон сам однажды приедет к бабушке и дедушке.

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