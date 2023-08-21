Воля рассказал, что мог все испортить при знакомстве с Утяшевой

Павел Воля в рамках собственного авторского проекта вспомнил, что, впервые встретив Утяшеву, пытался быть собой, но поведение его было неправильным.

Павел едва не сорвал знакомство со своей будущей супругой.

Ляйсан пришла в Comedy Club, а ведущий сел сбоку и пристально смотрел на понравившуюся ему девушку.

Воля не рекомендует использовать подобную тактику. Оказалось, что Ляйсан переживала из-за того, что шоумен не сводит с нее глаз, думая, что дело в ее неудачном наряде.