Поплавская призналась, что гордится своим сыном Климом, который вот уже 6 месяцев находится в зоне СВО

22:29 2023-08-21

Актриса и ведущая Яна Поплавская заявила, что испытывает гордость из-за того, что ее сын Клим отправился в Донбасс снимать документальное кино.

Еще в конце прошлого года Клим Поплавский решил отправиться в зону спецоперацию для съемок документальной картины.

Съемки проходили в Запорожье, Каменском, Васильевке, Симферополе и других местах.

После Клим остался в Донбассе, чтобы оказывать помощь военным в качестве боевого медика.

Поплавская признается, что, испытывая гордость за наследника, хочет его остановить, вернуть домой, но сказать ему этого не может, понимая, что там сыновья других матерей, которые также переживают за своих детей.

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