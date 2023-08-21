Садовод со стажем назвал подкормки в период плодоношения для обильного урожая перцев

Снимаем первый урожай перцев и по нему определяем, что в этот момент не хватает растению.

Сорта из раннеспелых, которые начинают образовывать новые завязи после первой волны, очень нуждаются в азоте и калии. Подкормки проводятся раз в 10 дней.

Растения, которые активно плодоносят, а плоды находится на стадии технической спелости, требуют калия и кальция. Можно брать сульфат калия и монофосфат калия.

О нехватке кальция укажут светло-коричневые пятна, которые порят урожай.

Даем костную муку: на литр кипятка берем 50 г муки, настаиваем 4 дня. Процеживаем и доливаем водой до 20 л. Один раз подкормите, проблема с кальцием будет решена.