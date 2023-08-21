Незлобин сообщил, что мать до сих пор плачет из-за его решения перебраться в США

Экс-звезда проекта Comedy Club сообщил о том, отреагировали на его отъезд родные, оставшиеся жить в РФ.
Комик рассказал, что поддерживает с родственниками контакт, но особенно тяжело приходится его матери.
Незлобин сообщает, что его родительница плачет, когда ему звонит, признается, что скучает.
Незлобин не скрывает, что жизнь в Калифорнии непростое удовольствие. Только за съем жилья и товары первой необходимости артист выкладывает 15 000 долларов.
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