Незлобин сообщил, что мать до сих пор плачет из-за его решения перебраться в США

Экс-звезда проекта Comedy Club сообщил о том, отреагировали на его отъезд родные, оставшиеся жить в РФ.

Комик рассказал, что поддерживает с родственниками контакт, но особенно тяжело приходится его матери.

Незлобин сообщает, что его родительница плачет, когда ему звонит, признается, что скучает.

Незлобин не скрывает, что жизнь в Калифорнии непростое удовольствие. Только за съем жилья и товары первой необходимости артист выкладывает 15 000 долларов.