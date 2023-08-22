Что такое дерновая земля, для чего она нужна и как правильно ее заготавливать

Заготавливать дерн надо в конце весны/начале лета. На лугу надо скосить зелень, которая пойдет в подкормку или для компоста.

Дерн снимается узкими участками с интервалом метр между ними, чтобы не ухудшить плодородие луга. Глубина снятия - не более 8 см.

Дерна нужно сложить в бурт травой вниз. Если кислотность участка, с которого снимали дерн, ниже РН 5-6, нужно прослаивать дерновые пласты пылевидным известковым материалом.

Высота штабеля достигает одного метра. С боку и сверху бурт покрывается землей. Слой должен быть таким, чтобы отрастающие сорняки не пробивались на поверхность.

Можно также укрывать бурт черной пленкой.

В таких буртах собранную дернину держат около года. После этого содержимое бурта просеивается и очищается от корней сорняков.

Потом опять формируется бурт. Теперь из него можно брать дерновую земли в случае необходимости.