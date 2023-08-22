Дачный эксперт рассказал о секретах высокого урожая капусты: полезные советы для новичков

00:32 2023-08-22

Рассказываем, что положить в посадочную лунку при выращивании капусты. Берите на заметку полезное удобрение.

При высадке важно заложить основу будущего хорошего урожая. За это отвечает подходящая подкормка.

на задаст нужный тон развитию капусты, останется только поддерживать растения умеренным уходом.

В каждую лунку надо положить угощение для капусты: большую ложку скорлупы яиц, столько же золы и маленькую ложку суперфосфата.

Туда же можно добавить горчицу - тоже маленькую ложку. Такой состав исключит появление личинок, которые будут портить корни.

Перемешиваем удобрения и поливаем горячим марганцевым раствором. Остывшие лунки можно использовать для посадки рассады.

Мульчируем посадки перегноем. Поливать их надо ежедневно первые 4 дня. Потом увлажняем два раза в неделю.

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