Дачный эксперт рассказал, что делать, если капусте угрожают заморозки

При возникновении угрозы заморозков есть очень простые меры защиты капусты от вымерзания. Берем большие пластиковые бутылки объемом в 5 литров и срезаем у них дно.

Укрываем такими домиками все посадки. Спустя две недели удобряем азотным составом: в 10 л воды размешиваем столовую ложку азотного удобрения. На одно растение пойдет до 300 г жидкости.

Через две недели поливаем растения суперфосфатом. Сначала две столовые ложки препарата замачиваем в горячей воде на 24 часа. Время от времени перемешиваем.

Потом соединяем жидкость с 10 литрами воды. Поливы делаем по одному литру на куст. Вносим жидкий коровяк каждые две недели.