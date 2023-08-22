Дачный эксперт рассказал, что делать, если капусте угрожают заморозки

00:43 2023-08-22

Капуста может пострадать от заморозков, если есть такая угроза, нужно принять меры по защите растений.

При возникновении угрозы заморозков есть очень простые меры защиты капусты от вымерзания. Берем большие пластиковые бутылки объемом в 5 литров и срезаем у них дно.

Укрываем такими домиками все посадки. Спустя две недели удобряем азотным составом: в 10 л воды размешиваем столовую ложку азотного удобрения. На одно растение пойдет до 300 г жидкости.

Через две недели поливаем растения суперфосфатом. Сначала две столовые ложки препарата замачиваем в горячей воде на 24 часа. Время от времени перемешиваем.

Потом соединяем жидкость с 10 литрами воды. Поливы делаем по одному литру на куст. Вносим жидкий коровяк каждые две недели.

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