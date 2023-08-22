Что делать, чтобы добиться хорошей завязи капустных головок: готовим специальную подкормку

Чтобы создать условия для хорошего завязывания головок, капусту надо полить таким составом: молибден плюс бор. У корней посыпаем табачную пыль или золу.

Хорошую защиту от гусениц дает настой луковой или чесночной шелухи. Делаем опрыскивания растений.

Можно применять горчичный настой: на 10 л воды добавляем 2 больших ложки порошка горчицы и чайную ложку черного или красного жгучего перца.

Туда же вливаем большую ложку жидкого моющего средства.

Вбиваем рядом с кочанами брусочки, к ним крепим стаканчики из-под йогурта, оклееные самоклейкой изумрудного цвета. Это защищает посадки от белянок, советуют опытные дачники.