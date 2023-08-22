Неожиданные факты биографии эксцентричного актера Саши Барона Коэна, который скоро отметит полвека

Самый провокационный актер современности скоро отметит свой полувековой юбилей. Британский комик прославился благодаря ряду противоречивых образов, которые высмеивали разные социальные стереотипы.

Он насколько любим, насколько часто попадает под прицел критиков. Дело в том, что такого количество антисемитских, расовых и прочих скандалов еще не переживал ни один артист.

Какие скандалы и неожиданные переплеты пережил артист и сценарист, о которых не известно широкой публике?

Ссора с Казахстаном

Среди ярких образов артиста есть некий карикатурный казах Борат Сагдиев. Этому персонажу Саша посвятил несколько скетчей в своем авторском шоу и даже 2 полнометражных фильма.

По сюжету одного из фильмов казахстанский журналист Борат прибыл в США, чтобы открыть секрет успеха и использовать на благо Казахстана, но что-то пошло не так.

Из-за абсурдного юмора, кучи стереотипов и политической сатиры лента в Казахстане и России была подвергнута серьезной критике. Чиновники из правительства Казахстана обиделись, запретили картину и осудили актера за высмеивание казахов и Казахстана.

Актер отреагировал на обвинения по-своему. Он записал видеообращение к властям Казахстана в роли Бората Сагдиева, где поддержал местных чиновников и призвал наказать хитрого еврея Сашу Коэна.

Интервью с терористом

Скандальный фильм-импровизация «Бруно», рассказывающий о приключениях гея-журналиста из Австрии, стал одним из наиболее провокационных в карьере звезды.

К слову, массовку не предупреждали, что она снимается в художественном кино. Одни думали, что это - реальные интервью, другие - что снимаются в документалке.

Так получилось и с Айманом Абу Аитом, которого ЦРУ подозревало в связях с террористической организацией, которая действовала в Израиле в момент съемок фильма.

Коэн в образе Бруно конкретно издевался над собеседником, задавал провокационные вопросы, чем в итоге взбесил потенциального злодея.

Через некоторое время после выхода картины Коэн признался, что ему угрожает та же организация, и был вынужден нанять телохранителей. Впрочем, после этого «Бруно» пожаловался, что ему было трудно найти настоящего террориста, чтобы быть самым знаменитым гей-журналистом.

Саботировал «Оскар»

Когда «Бруно» ушел из жизни артиста, он взял за основу новый персонаж - североафриканского диктатора по имени Хаффаз Алладин. Актер в таком образе пришел на вручение престижной кинопремии.

В ходе интервью «Алладин» пояснил, что у него в руках - прах ближайшего друга и коллеги - северокорейского диктатора Ким Ир Сена,очень хотевшего посетить церемонию «Оскар» и схватил Холли Берри за грудь.

Чтобы закрепить успех, Коэн опрокинул урну на костюм ведущего. После этого охранники выгнали хулигана с шоу, но он вскоре туда пролез обратно.

Гражданская диверсия

Когда в США начались массовые протесты с захватом Капитолия, Коэн переоделся в стереотипного реднека, пролез на митинг ультраправых и сделал пожертвование организации.

Замаскированный актер даже вылез на сцену, где спел оскорбительную кантри-песню. Но зрителям понравилось, некоторые даже стали подпевать. Актера быстро разоблачили и пытались выгнать со сцены. Однако Коэн это предусмотрел, потому заранее нанял телохранителей.

Обманутые политические активисты позже заявили, что эту провокацию подстроил сам Коэн. Его обвинили в подрыве репутации политической партии и пообещали дать ответ.