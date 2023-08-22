Азиза решила пойти по стопам Джины и стала писать энергетические картины

Исчезновение с поля зрения певицы Азизы стала темой широкого обсуждения в шоу-бизнесе. Несколько месяцев она объявила, что покидает сцену, чтобы заняться целительством.

Звезда после этого отменила все концерты, перестав выходить в свет. Художник Никас Сафронов сказал, будто Азиза решила взять тайм-аут. Как сообщает PROZVEZD, артистка ушла неспроста.

Азиза устала от лживого мира шоу-бизнеса. Она сознательно ушла со сцены. До этого записала песню "Любимые не умирают" - о героях СВО. Но композицию не взяли на телевидение и радио. Видимо, решили, что не формат. Азизу это потрясло и расстроило, - рассказал ее друг, журналист Денис Сорокин.

Как стало известно, звезда сейчас погрузилась в творческий процесс. Она создает энергетические картины, которые, по ее словам, обладают целительной силой и могут изменять реальность.

Сорокин рассказал, что певица сейчас живет на берегу озера, "накупила кучу красок, холстов и творит".