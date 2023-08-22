Наташа Королева и Тарзан широко отпраздновали в Петербурге 20-летнюю годовщину свадьбы

Наташу Королеву и Тарзана поклонники заметили в ЗАГСе на Английской набережной Санкт-Петербурга. Как выяснилось, пара встретила 20-ю годовщину.
Мы со свадьбой решили долго не затягивать. 20 лет уже кайфуем, – поделилась певица с своих соцсетях.
Пара перенесла многие тяготы семейной жизни и выстояла перед прогнозами недоброжелателей, которые прочили скорую жизненную трагедию.
Несмотря на измену мужа, которая случилась несколько лет назад, звезда российской эстрады сегодня выглядит невероятно счастливой.
Под марш «а капелла» Наташа и Тарзан прошагали по одному из мостов Северной столицы. Из ЗАГСа, как и положено, на руках ее вынес любимый Тарзан.
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