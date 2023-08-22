Секрет нереального обаяния советской и российской актрисы Веры Васильевой

Вера Васильева никогда не стыдилась цифр своего возраста. И в 97 лет гордилась, что выходит на сцену своего любимого театра.

По словам крестницы актрисы Дарьи Милославской, Вера Кузьминична перед уходом проводила время на даче. Не исключено, что одной из причин стали жара и переживания о кончине близкой подруги актрисы Юлии Борисовой, которая произошла накануне.

Несмотря на почтенный возраст, Вера Васильева выглядела шикарно. Поклонники запомнят ее одетой со вкусом, ухоженной и улыбкой на лице.

В Театре Сатиры актрису называли Верочкой. В январе 2023 года она сыграла последнюю роль в программе театра «Староновогодний кабачок». А впервые на театральную сцену Васильева вышла студенткой, и тогда же снялась в первом фильме.

Артистка не скрывала: театр она любила больше, чем кино. Однако свою любовь нашла во время съемок фильма «Свадьба с приданым». Не устояла перед обаянием коллеги Владимира Ушакова, который терпеливо и долго ухаживал за неприступной красавицей.

Ушаков сделал её счастливой, в их союзе не было своих детей. Но в 90-х, когда супруг тяжело заболел, актрисе стала активно помогать ухаживать за ним поклонница Дарья Милославская.

Они подружились, и Вера Кузьминична стала для Дарьи крёстной матерью.

Актриса признавалась, что она никогда не занималась домашним хозяйством. Супруг взял в помощь домохозяйку, а Верочка занималась лишь творчеством. Позже хозяйственные заботы о доме актрисы на себя взяла крестница Дарья.