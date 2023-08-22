Григорий Лепс дал концерт в Донецке бойцам СВО

Григорий Лепс в Донецке выступил с концертом перед бойцами ВСО в одной из больниц города, сообщает ТАСС.

Вместе с исполняющим обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным народный артист РФ прошел по больничным коридорам, пообщался с раненными бойцами.

Это долг каждого гражданина - помогать военнослужащим. Не обязательно музыканта - пусть он будет дворником, какая разница, — так прокомментировал свой визит певец.

После звезда выступил в местном актовом зале, исполнив свои популярные хиты, включая «Рюмка водки на столе» и «Я счастливый».