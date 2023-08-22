Дачный эксперт объяснил, почему редис не дает хороших плодов, а идет весь в ботву

Первая ошибка - высаживание в тени, другие недочета - глубокая посадка и загущение посевов.

Оптимально сажать на глубину до 2 см на супесчаной почве и до 1 см на суглинистой. Крупные семена сеем глубже, мелкие - у поверхности.

Бороздки делаем рейкой, чтобы семена дали равномерные всходы и не вытягивались.

Жируют растения, если их перекормили азотом или обильно поливали в начале вегетативного периода.

До момент формирования корнеплода поливать надо умеренно. Потом в период линьки корня увлажняем обильнее.

Если идет сильное понижение температуры до +12, корнеплоды не формируются.