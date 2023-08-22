Диетолог порекомендовала исключить некоторые продукты в жару

Диетолог Анна Ивашкевич рассказала, что лучше не есть, когда жарко. Это в первую очередь тяжелая и жирная пища.

Она выделяет тепло при употреблении, и человек может начать чувствовать себя хуже при жаркой погоде. Поэтому лучше отдать предпочтение легкоусваиваемым салатам, а вместо мяса сделать, например, омлет.

Не лучшим выбором для перекуса в жару будет и мороженое. Дело в том, что оно содержит достаточно много сахаров, что также не полезно в жару, и особенно вредно для людей, склонных к диабету.