Диетолог порекомендовала исключить некоторые продукты в жару

14:06 2023-08-22

Ряд привычных нам продуктов питания может нанести вред здоровью, если есть их в жару.

Диетолог Анна Ивашкевич рассказала, что лучше не есть, когда жарко. Это в первую очередь тяжелая и жирная пища.

Она выделяет тепло при употреблении, и человек  может начать чувствовать себя хуже при жаркой погоде. Поэтому лучше отдать предпочтение легкоусваиваемым салатам, а вместо мяса сделать, например, омлет.

Не лучшим выбором для перекуса в жару будет и мороженое. Дело в том, что оно содержит достаточно много сахаров, что также не полезно в жару, и особенно вредно для людей, склонных к диабету.

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