Полезные советы для выращивания хорошего урожая огурцов из копилки опытных дачников

Как только пошли всходы, на этапе 3-4 листиков, опрыскиваем саженцы таким раствором.
На 10 л воды капаем 30 капель йода, добавляем 20 г стружки хозяйственного мыла, вливаем литр молока. Обработки делаем каждые 10 дней.
Замачиваем хлем в ведре с водой. Утром добавляем к нему баночку йода. Литр жидкости размешиваем в ведре с чистой водой.
Опрыскиваем растения каждые 2 недели. Можно обрабатывать до осени. Ботва не пожелтеет.
На 2 л молочной сыворотки добавляем 150 г сахара. Опрыскиваем или поливаем огуречные посадки. Будет много завязей и хорошие плоды.
Регулярно поливаем оругцы, используем теплую отстоянную воду.
Почти литр луковой шелухи высыпаем в 10 л воды, кипятим. Наставиваем 12 часов и процеживаем. Разбавляем: на литр настоя берем 4 л чистой воды. Опрыскиваем ботву, поливаем землю.
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