Как спасать огурцы от мучнистой росы: рекомендации знающих огородников

Если на огурцах появились первые признаки заболевания, надо обработать их легких раствором мочевины. На литр берем всего один грамм.Подойдет раствор молока с йодом.

так: на 10 частей воды берем часть молока. Туда добавляем 10 капель йода и хорошо опрыскиваем листья со всех сторон.

При признаках белой гнили или серой больные места посыпаем порошком угля или обрабатываем мелом. Больные огурцы удаляем с участка.

Профилактика мучнистой росы: еженедельная обработка молодых побегов, пока не пойду огурцы. Делаем раствор: на 4 л воды одну столовую ложку соды. Поливаем только теплой водой.