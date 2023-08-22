Активисты требуют запретить выступление Ани Лорак в росссийской столице

Мероприятие состояться должно в Крокус City Hall в Красногорске (19 км от Москвы) 27 сентября текущего года.
Общественники требуют отмены выступления Ани Лорак, опасаясь, что вырученные средства артистка перечислит на нужды ВСУ.
Примечательно, что в своей родной Украине певица стала персоной нон грата в прошлом году из-за того, что продолжала выступать в РФ.
Ранее сообщалось, что Лорак возвращается на российское ТВ в рамках проекта "Ты - супер!" на НТВ.
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