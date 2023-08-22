Возвращаем к жизни огуречные посадки в конце лета

Пожелтение огуречной листвы в августе считается естественным процессом, и многие совершенно напрасно никак не хотят с ним бороться. А средство продлить плодоношение огурцов до холодов существует.

Лекарством от пожелтения является нашатырный раствор, которым необходимо поливать огурцы. На одно стандартное ведро воды нужно всего две столовые ложки нашатырного спирта.

На каждый огуречный кустик будет достаточно четыре стакана удобрения. Интервалы между подкормками должны составлять не менее двух недель.