Топ-6 психологических принципов, которые уберегут вас от походов к психологу

Первым делом перестаньте винить других людей в своих проблемах: это отдаляет возможность их решения. Принимайте ответственность, но подвергайте здравому сомнению свою правоту, что позволит найти больше выходов из проблемной ситуации.

Важно научиться справляться с давними обидами, и отпускать их, что поможет не зацикливаться на прошлом и жить дальше. Старайтесь соблюдать эмоциональный баланс: иногда эмоции стоит проявлять, а иногда и сдерживаться.

Подвергайте анализу свои поступки, старайтесь взглянуть на них сторонним взглядом. Но при этом не забывайте, что самое главное верить в себя, даже если вы оступились.