Траурная церемония прощания с Игорем Ясуловичем проходит в ТЮЗе

В МТЮЗ всех присутствующих встречают портреты Игоря Ясуловича, люди несут траурные венки и охапки цветов.

Культурные деятели и политики, включая главу РФ Владимира Путина, выразили соболезнования в связи со смертью знаменитости.

Артиста не стало 19 августа в возрасте 81 года.

Отпевание звезды экрана и сцены пройдет в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове.

Далее будет кремация, а погребение состоится на Новодевичьем кладбище.