Траурная церемония прощания с Игорем Ясуловичем проходит в ТЮЗе

В МТЮЗ всех присутствующих встречают портреты Игоря Ясуловича, люди несут траурные венки и охапки цветов.
Культурные деятели и политики, включая главу РФ Владимира Путина, выразили соболезнования в связи со смертью знаменитости.
Артиста не стало 19 августа в возрасте 81 года.
Отпевание звезды экрана и сцены пройдет в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове.
Далее будет кремация, а погребение состоится на Новодевичьем кладбище.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__