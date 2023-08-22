Ахеджакова разрыдалась у гроба с телом Ясуловича

15:26 2023-08-22

Лия Ахеджакова не смогла сдержать слез, находясь у гроба с Игорем Ясуловичем, которого не стало 19 августа. Артисты - друзья детства.

На церемонии прощания с Игорем Ясуловичем слово взяла Лия Ахеджакова, которая не смогла не заплакать, говоря о своем друге.

Общались артисты с самой юности, а позднее встретились на сцене в рамках постановки по Гоголю - "Старосветская любовь".

Ахеджакова вспомнила, что Ясуловича не стало в дни, когда православные отмечали Преображение Господне.

Лия Меджидовна убеждена, что в такой светлый день плохие люди не уходят.

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