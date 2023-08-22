Ахеджакова разрыдалась у гроба с телом Ясуловича

На церемонии прощания с Игорем Ясуловичем слово взяла Лия Ахеджакова, которая не смогла не заплакать, говоря о своем друге.
Общались артисты с самой юности, а позднее встретились на сцене в рамках постановки по Гоголю - "Старосветская любовь".
Ахеджакова вспомнила, что Ясуловича не стало в дни, когда православные отмечали Преображение Господне.
Лия Меджидовна убеждена, что в такой светлый день плохие люди не уходят.
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