Ахеджакова разрыдалась у гроба с телом Ясуловича

На церемонии прощания с Игорем Ясуловичем слово взяла Лия Ахеджакова, которая не смогла не заплакать, говоря о своем друге.

Общались артисты с самой юности, а позднее встретились на сцене в рамках постановки по Гоголю - "Старосветская любовь".

Ахеджакова вспомнила, что Ясуловича не стало в дни, когда православные отмечали Преображение Господне.

Лия Меджидовна убеждена, что в такой светлый день плохие люди не уходят.