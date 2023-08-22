В Рязани прощаются со звездой шоу Пацанки Юлией Михайловой, которая погибла 19 августа

Самые близкие люди прощаются с Юлией Михайловой, известной по 7-ому сезону проекта "Пацанки".

Еще одна из участниц шоу Кира Медведева отметила, что жизнь после "Пацанок" для всех была сложной.

Приятельница погибшей рассказала, что они часто выходили на крышу с Юлией, где она подтверждала свое прозвище "человек-паук".

Коллеги по телепроекту отмечают, что Михайлова очень любила экстрим, вытворяла такие вещи, от которых в жилах стынет кровь.

Проводить в последний путь Юлию пришли ее коллеги по популярному шоу на канале "Пятница!": Лиза Андрющенко, Кристина Захарова, Рони Вербицкая, Юлия Чикина. Они же организовали в Сети сбор средств в помощь дяде и тете погибшей на организацию похорон племянницы.