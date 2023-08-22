Хайдаров раскрыл правду о скандале, в который попал: его хотят уничтожить

Пластический хирург Тимур Хайдаров возмутился, что о нем в Сети сейчас уйма фейков, которые распространяются, чтобы "дискредитировать его", привести к тому, что его клиника не будет востребована.

Хайдаров заявил, что Слава и Любовь Успенская до сих пор не заявили в полицию, так как у них нет на это оснований.

Врач возмущен кампанией, которую развернули против него звезды сцены.

Медик сообщил, что его обвиняют в отсутствии диплома, а клинику в отсутствии лицензии, что не соответствует действительности, а документация имеется в открытом доступе.