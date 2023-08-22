Тимати намерен стать владельцем сети Domino's Pizza в РФ

16:32 2023-08-22

Известно, что Тимур Юнусов (Тимати) обратился к нынешнему владельцу Domino's Pizza, предложив тому продать свой бизнес.

О том, что хочет купить Domino's Pizza, Тимати сообщил в своих соцсетях.

Артист обратил внимание, что стартовала процедура банкротства российской сети Domino's Pizza, а он желает выкупить бизнес, чтобы реабилитировать его.

Тимур Юнусов призвал хозяев сети общепита связаться с ним для обсуждения сделки.

DP Eurasia, являющаяся управляющей компанией бренда Domino's Pizza в РФ, перестала искать покупателя, а подала заявление о банкротстве российского бизнеса. Внешний долг структуры составляет 520 000 000 российских рублей.

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