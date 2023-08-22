Тимати намерен стать владельцем сети Domino's Pizza в РФ

Выступление Лады Дэнс в Нижнем Новгороде спровоцировало развитие осложнений в неокрепшем после ДТП организме знаменитости

Когда стало известно о том, что 19 августа Лада Дэнс выступила на Дне города в Нижнем Новгороде, общественность была шокирована. Ведь только-только певица лежала в больнице, а врачи ей не разрешали двигаться и даже говорить.