Тимати намерен стать владельцем сети Domino's Pizza в РФ

О том, что хочет купить Domino's Pizza, Тимати сообщил в своих соцсетях.
Артист обратил внимание, что стартовала процедура банкротства российской сети Domino's Pizza, а он желает выкупить бизнес, чтобы реабилитировать его.
Тимур Юнусов призвал хозяев сети общепита связаться с ним для обсуждения сделки.
DP Eurasia, являющаяся управляющей компанией бренда Domino's Pizza в РФ, перестала искать покупателя, а подала заявление о банкротстве российского бизнеса. Внешний долг структуры составляет 520 000 000 российских рублей.
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