Тимати на сети кофеен за год заработал 380 миллионов российских рублей

Выручка сети кофеен Stars Coffee за 2022-й год составила 380 миллионов рублей, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал "Звездач".

При этом, по данным издания, прибыль сети ушла в минус на целых 60 миллионов рублей. Причина убытка неизвестна.

Убыток может быть, если в отчетном периоде были большие другие расходы. Это проценты по займам, судебные сборы, штрафы, пошлины, отрицательные курсовые разницы и так далее, — отметила экономист Наталья Проданова.

В конце июня, как сообщили СМИ, рэпер Тимати (Тимур Юнусов) совместно с бизнесменом Антоном Пинским и компанией "Синдика" купили активы Starbucks в РФ примерно за 500 миллионов рублей.

По словам Пинского, запущенная ими в конце сентября-начале ноября 2022-го года Stars Coffee в нынешнем январе сравнялась с показателями Starbucks, а в феврале их превысила.