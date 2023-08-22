Дачник со стажем рассказал, как изготовить поддерживающие круги для выращивания смородины, пионов и других кустовых растений

16:42 2023-08-22

С такими приспособлениями выращивать ягодные и декоративные кустарники, а также садовые цветы гораздо проще и удобнее. Даем краткое руководство к действию.

Поддерживающие круги можно сделать своими руками для самых разных растений: смородины, крыжовника, роз, пионов.

Для этих целей подойдут остатки полипропиленовых или металлопластиковых труб.

Нужны соединительные муфты из любой разновидности труб, которые будут чуть большего диаметра.

К примеру, это могут быть ПВХ трубы 20-го диаметра, которые крепко соединяются муфтами из труб 25-го диаметра.

Также необходимы арматурки для изготовления вертикальных опор или фрагменты трудно гнущейся трубы, несколько саморезов. Конструкция легко собирается самостоятельно.

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