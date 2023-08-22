Как срочно остановить рост трещины на лобовом стекле: бюджетное решение для автовладельцев

Многие водители игнорируют небольшие повреждения, надеясь, что трещина не распространится слишком сильно. Однако, если не предпринять своевременные меры, трещина может стать значительной и привести к необходимости дорогостоящего ремонта.

Опытные автомобилисты знают, как важно принимать меры на начальном этапе. В этом случае можно избежать срочной замены лобового стекла.

Для временной фиксации трещины может пригодиться доступное и простое средство – суперклей. Небольшое количество клея следует нанести вдоль трещины, дождаться, пока он высохнет, а затем аккуратно удалить лишний выступающий клей.

Если суперклея нет под рукой, можно воспользоваться прозрачным лаком для ногтей. Процесс аналогичен: нанести лак вдоль трещины, дать ему высохнуть и удалить лишний материал.