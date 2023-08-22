Пропавшая с радаров Азиза поселилась в сельской местности, где пишет энергетические картины

16:57 2023-08-22

Журналист Денис Сорокин сообщил, что композицию Азизы на слова Ильи Резника "Любимые не умирают" не взяли ни на ТВ, ни на радио, что было огромным стрессом для исполнительницы. Знаменитость решила уйти в тень после такого "провала".

Представитель СМИ Денис Сорокин сообщил, что у Азизы все в норме, просто она утомлена от интриг шоубиза РФ.

Конечно, записанная певицей композиция "Любимые не умирают", которую не приняли, сыграла не последнее значение в отшельничестве знаменитости.

По всей видимости, патриотический трек посчитали не форматом, а потому ни ТВ, ни радио не транслирует его.

Азиза была шокирована подобным отношением к песне, так как в настоящее сложное время такая музыка необходима в России.

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