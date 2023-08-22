Пропавшая с радаров Азиза поселилась в сельской местности, где пишет энергетические картины

Представитель СМИ Денис Сорокин сообщил, что у Азизы все в норме, просто она утомлена от интриг шоубиза РФ.

Конечно, записанная певицей композиция "Любимые не умирают", которую не приняли, сыграла не последнее значение в отшельничестве знаменитости.

По всей видимости, патриотический трек посчитали не форматом, а потому ни ТВ, ни радио не транслирует его.

Азиза была шокирована подобным отношением к песне, так как в настоящее сложное время такая музыка необходима в России.