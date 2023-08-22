Нутрициолог Костомаха рассказала, в чем польза куриного мяса

Куриное мясо является универсальным продуктом, отличным источником чистого белка, из него можно приготовить множество разных блюд.

Мясо курицы можно и нужно включать в ежедневный рацион по причине его относительно низкой цены и нейтральности вкуса, считает нутрициолог Анастасия Костомаха.

По словам эксперта, куриное мясо - одно из самых диетических и самых полезных. Оно содержит много фосфора, который нужен для роста костей, а также замедляющий старение ниацин.

Нутрициолог при этом советует отдать предпочтение куриной грудке. А самыми вредными считают куриные ножки, потому что их часто готовят в панировке или во фритюре, с обилием соли и специй.

Специалисты советуют будущим мамам и женщинам на ранних сроках беременности полезно есть курицу на ежедневной основе для того, чтобы получать нужную норму фолиевой кислоты.