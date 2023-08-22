Выступление Лады Дэнс в Нижнем Новгороде спровоцировало развитие осложнений в неокрепшем после ДТП организме знаменитости

О негативных последствиях после концерта в Нижнем Новгороде для исполнительницы Лады Дэнс рассказал ее концертный директор Сергей Пудовкин.
Представитель артистки сообщил, что после выхода на сцену артистке стало хуже. Она находится дома, но с ней круглосуточно находятся врачи.
Пудовкин отметил, что знаменитости настолько нехорошо, что съемки на ТВ, намеченные на август, пришлось отменить.
Продюсер отметил, что в привычном графике звезда сможет трудиться только со второй половины осени.
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