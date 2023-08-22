Выступление Лады Дэнс в Нижнем Новгороде спровоцировало развитие осложнений в неокрепшем после ДТП организме знаменитости

17:20 2023-08-22

Когда стало известно о том, что 19 августа Лада Дэнс выступила на Дне города в Нижнем Новгороде, общественность была шокирована. Ведь только-только певица лежала в больнице, а врачи ей не разрешали двигаться и даже говорить.

О негативных последствиях после концерта в Нижнем Новгороде для исполнительницы Лады Дэнс рассказал ее концертный директор Сергей Пудовкин.

Представитель артистки сообщил, что после выхода на сцену артистке стало хуже. Она находится дома, но с ней круглосуточно находятся врачи.

Пудовкин отметил, что знаменитости настолько нехорошо, что съемки на ТВ, намеченные на август, пришлось отменить.

Продюсер отметил, что в привычном графике звезда сможет трудиться только со второй половины осени.

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