Основные виды удобрений для огородных растений и особенности их применения

17:30 2023-08-22

Рассказываем про популярные у дачников минеральные удобрения, без которых не обходится выращивание огородных культур.

Азотные удобрения нужны для усиления роста и развития огородных посадок, они помогают наращивать зеленую массу.

Основные виды: аммиачная селитра, кальциевая селитра, натриевая селитра, мочевина, сульфат аммония.

Калийные необходимы для повышения качественных характеристик будущего урожая.

В эту группу входят сульфат калия. калимаг, хлористый калий, древесная зола, калий углекислый, калимагнезия.

Группа фосфорных подкормок нужна для хорошего завязывания плодов. Удобрения вносят глубоко в почву с перекопкой.

Самые распространенные виды - фосфоритная мука, суперфосфат, преципитат, томасшлак, костная мука.

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