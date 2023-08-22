За прыжки по балконам туристов в Испании оштрафовали более, чем на 20 тысяч долларов

Четверо туристов на испанском курорте оштрафованы более, чем на 20 тысяч долларов за прыжки по балконам отеля, сообщает Лента.ру.
По данным издания, правонарушители были пойманы в одном из отелей города Магалуф. Мужчины оказались англичанами.
Правда, не уточняется, вместе они отдыхали или нет. Нарушители порядка перелезали и перепрыгивали с балкона на другой. Иногда оттуда же прыгали в бассейн. В итоге администрация отеля решила их оштрафовать в соответствии с законами страны.
Теперь каждому из отдыхающих придется выложить по 30 тысяч фунтов стерлингов. Власти города считают, что поведение туристов могло стать травмоопасным, потому наказание соизмеримо.
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