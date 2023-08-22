3 правила для водителей во время жары: управлять машиной будет значительно проще

17:36 2023-08-22

С наступлением жаркого времени вождение может стать настоящим испытанием, высокие температуры могут создать дискомфорт как для вас, так и для вашего автомобиля.

Однако следуя нескольким простым правилам, вы сможете справиться с летней жарой на дороге.

  1. Разумное использование кондиционера: Кондиционер - это отличное средство для поддержания комфортной температуры в салоне автомобиля, но не забывайте о разумном его использовании. Постоянно держать очень низкую температуру может вызвать перепад температур при входе и выходе из машины, что может повредить ваше здоровье. Вместо этого периодически проветривайте салон, открывая окна на противоположных сторонах.

  2. Пить воду: В жару не забывайте о правильном увлажнении. В салоне всегда должна быть бутылка с водой. Избегайте газированных напитков, предпочитая чистую воду. Пить воду поможет вам оставаться гидратированным и чувствовать себя лучше во время поездки.

  3. Используйте солнцезащитный экран: Этот простой аксессуар поможет предотвратить нагрев салона автомобиля под солнцем. Это сделает ваши поездки более комфортными, предотвращая перегрев и дискомфорт.

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