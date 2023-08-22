3 правила для водителей во время жары: управлять машиной будет значительно проще

Однако следуя нескольким простым правилам, вы сможете справиться с летней жарой на дороге.

Разумное использование кондиционера: Кондиционер - это отличное средство для поддержания комфортной температуры в салоне автомобиля, но не забывайте о разумном его использовании. Постоянно держать очень низкую температуру может вызвать перепад температур при входе и выходе из машины, что может повредить ваше здоровье. Вместо этого периодически проветривайте салон, открывая окна на противоположных сторонах.

Пить воду: В жару не забывайте о правильном увлажнении. В салоне всегда должна быть бутылка с водой. Избегайте газированных напитков, предпочитая чистую воду. Пить воду поможет вам оставаться гидратированным и чувствовать себя лучше во время поездки.