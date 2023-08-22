Пригожин призвал впустить на территорию РФ Моргерштерна, скучающего по родине

Иосиф Пригожин призвал к тому, чтобы не запрещать возвращаться в РФ тем, кто на это настроен.

Продюсер отметил, что каждый может заблуждаться.

Музыкальный деятель объяснил, что люди не роботы, а поэтому склонны ошибаться. Даже компьютеры "виснут", а человек инстанция более уязвимая.

Ранее Алишер Моргерштерн вышел на связь с поклонниками в рамках собственного Ютуб-канала, попросив у россиян прощения и признавшись, что мечтает о том, чтобы работать на русскую аудиторию.