Лолита рассказала, что ест во время съемок

Популярная певица Лолита Милявская рассказала в соцсетях, что артистам на съемках зачастую есть приходится невкусные блюда, сообщает Рамблер.

Звезда отметила, что с этим мириться приходится многим, кто должен соблюдать диеты. На видеоролике, который Лолита выложила в Сеть, видно, что ее обед состоит из салата, макарон и котлет.

Жестковатые котлетки, макароны и салатик. Знаете, как помещаются в меня макароны? Не то слово! Котлеты жестковатые, но жрать захочешь, и не это съешь. Приветик всем, кто на диетах, — пояснила простым языком певица.

Ранее Рамблер рассказывал, что Милявская перенесла тяжелую форму бронхита, но, несмотря на заболевание и даже невозможность нормально говорить, все равно продолжала работать.