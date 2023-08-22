Как снизить расход топлива: что опытные автомобилисты стараются не класть в багажник

Некоторые из них выбирают неправильный стиль вождения, резко разгоняясь и резко тормозя. Другие заполняют багажник автомобиля лишними предметами.

Обратим внимание на вторую ошибку. Ключевое правило, которое стоит запомнить каждому, кто хочет сэкономить топливо, просто: "Меньше груза - меньше расход топлива". Любой лишний килограмм груза увеличивает расход топлива на более чем два процента.

Как поступают опытные автолюбители Исходя из этой закономерности, опытные водители стараются избегать ненужных предметов в багажнике.

Конечно, бывают случаи, когда нужно перевезти тяжелые вещи. Однако постоянно носить лишний груз с собой нет смысла.

Опытные водители стараются не складывать в багажник инструменты, которые вряд ли пригодятся в пути.

Также нет смысла заполнять багажник вещами, которые можно оставить в гараже или даже избавиться от них, чтобы снизить излишний вес автомобиля.