Как избавиться от запаха сигаретного дыма в автомобиле: поможет средство из аптечки

Иногда запах сигаретного дыма может быть настолько стойким, что даже дорогие ароматизаторы не способны его устранить. К тому же, могут добавиться другие неприятные ароматы, такие как запах просроченных продуктов или запах пота, который впитался в одежду и вещи.

Тем не менее, существует простой и недорогой способ решения этой проблемы, который вовсе не требует специализированных средств. Вам поможет обычное лекарство, которое можно найти в аптечке.

Этим универсальным решением является активированный уголь. Эти чёрные таблетки, которые часто можно найти в аптечке, обладают способностью впитывать неприятные запахи.

Для этой цели активированный уголь следует измельчить до состояния порошка и смешать с молотым кофе и пищевой содой. Это создаст эффективную смесь, которую следует поместить в мешочки или контейнеры, пропускающие воздух.

Расположите их в нескольких местах в салоне автомобиля. Всего лишь через восемь-десять часов этот метод сорбирования сумеет избавить салон от неприятных запахов, оставляя за собой свежесть и чистоту.