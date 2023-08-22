Как избавиться от запаха сигаретного дыма в автомобиле: поможет средство из аптечки

18:00 2023-08-22

Внутри салона автомобиля неизбежно могут возникнуть неприятные запахи, особенно это характерно для машин, где курят.

Иногда запах сигаретного дыма может быть настолько стойким, что даже дорогие ароматизаторы не способны его устранить. К тому же, могут добавиться другие неприятные ароматы, такие как запах просроченных продуктов или запах пота, который впитался в одежду и вещи.

Тем не менее, существует простой и недорогой способ решения этой проблемы, который вовсе не требует специализированных средств. Вам поможет обычное лекарство, которое можно найти в аптечке.

Этим универсальным решением является активированный уголь. Эти чёрные таблетки, которые часто можно найти в аптечке, обладают способностью впитывать неприятные запахи.

Для этой цели активированный уголь следует измельчить до состояния порошка и смешать с молотым кофе и пищевой содой. Это создаст эффективную смесь, которую следует поместить в мешочки или контейнеры, пропускающие воздух.

Расположите их в нескольких местах в салоне автомобиля. Всего лишь через восемь-десять часов этот метод сорбирования сумеет избавить салон от неприятных запахов, оставляя за собой свежесть и чистоту.

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