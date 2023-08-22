Рома Зверь, выступавший против спецопераци, отправился в Донбасс выступить перед российскими военными

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что лидер группы "Звери" Роман Билык отправился в зону боевых действий, чтобы поддержать военных РФ.

Журналист подчеркнул, что Рому Зверя ждали на передовой давно.

Солист "Зверей" выступал против спецоперации, из-за чего концерт его музыкального коллектива был отменен в рамках ПМЭФ был отменен.

Также под угрозой срыва находится выступление группы в Питере, намеченное на 1 сентября.