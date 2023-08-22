Рома Зверь, выступавший против спецопераци, отправился в Донбасс выступить перед российскими военными

18:02 2023-08-22

В "горячей зоне" группу "Звери" ждали давно. Наконец солист музыкального коллектива решился поддержать российских бойцов, хотя раньше высказывался против СВО.

Военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что лидер группы "Звери" Роман Билык отправился в зону боевых действий, чтобы поддержать военных РФ.

Журналист подчеркнул, что Рому Зверя ждали на передовой давно.

Солист "Зверей" выступал против спецоперации, из-за чего концерт его музыкального коллектива был отменен в рамках ПМЭФ был отменен.

Также под угрозой срыва находится выступление группы в Питере, намеченное на 1 сентября.

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